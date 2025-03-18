李國璋：綠新竹雙罷太惡劣　藍白隨時應戰

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月18日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免，新竹市中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐和已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署都已通過。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，綠營在新竹市發動的雙罷行動實在太惡劣，藍白已做好準備隨時應戰，絕對不會坐以待斃。



綠營發起的全台大罷免行動，目前已有包括34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過。高虹安更成為綠營這波大罷免行動中，全台唯一的縣市首長，也是民眾黨唯一被罷免的政治人物。高虹安是否會被罷免成功？對白營具有關鍵指標意義。



李國璋指出，民進黨在新竹市發起的雙罷行動，已造成許多新竹市民的反感，因為民進黨擺明想藉由罷免手段來癱瘓新竹市政工作和各項建設計劃，這樣對新竹市民根本毫無幫助，萬一讓民進黨的詭計得逞，新竹市必將大亂，他相信市民的眼睛是雪亮的，誰在為這座城市努力？誰又在搗亂？市民自有公斷。



他強調，雖然他不樂見新竹市的雙罷行動，但只要雙罷案第二階段連署通過進入第三階段，藍白絕對會再次聯手合作，也已做好各項準備工作隨時應戰，要全力擋下這次由執政黨所發動的惡霸行動，因為若在野黨再不團結合作，就能只坐以待斃，任由民進黨宰割了。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋提到，罷免原本是正常的民主活動，但在民進黨惡意操作下，已造成台灣社會的動盪和對立。台灣原本每隔2年才會有一次選舉，一次是大選，另一次是地方選舉，但現在民進黨硬是要在中間再穿插罷免選舉，罷免選舉後又要再進行補選，那台灣以後豈不變成年年都在選舉，這樣對台灣社會真的好嗎？