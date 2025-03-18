吳斯懷：賴將兩岸推向準戰爭關係　風險高

前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社表示，賴清德將大陸界定為境外敵對勢力，是公開違反“憲法”的言論，將兩岸推向“準戰爭關係”，兩岸會陷入前所未有的險境，這是非常大的決策危機。若真要開戰，都準備好了嗎？靠黑熊學院就能完成全民備戰嗎？



吳斯懷指出，台灣能源98%要靠進口，天然氣只有七天存量，同時台灣有七成糧食仰賴進口，加上近期各大醫院急診壅塞的問題“衛福部”也都解決不了，如果兩岸開戰，賴清德完全沒有因應手段。



賴清德13日召開“國安”高層會議，會後首度公開宣示“中國是境外敵對勢力”，並提出五大“國安”威脅、17項因應策略，包括恢復軍事審判制度，清查台灣民眾申請中國大陸身分證件等。



吳斯懷表示，賴清德召開“國安”高層會議，將大陸界定為境外敵對勢力的“國家與國家間關係”，拋出所謂因應五方面威脅的17項策略。此舉等於是片面改變兩岸現狀，改變對於大陸當局的定性，等於宣示關掉閉兩岸交流大門，惡化兩岸關係，後續效應難以預測，風險極大。



吳斯懷指出，從1991年通過廢止“動員戡亂時期臨時條款”後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態，所以“憲法”增修條文第11條才會規定，台灣地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。



吳斯懷指出，賴清德對外引戰，就職後的“新兩國論”與現在的“境外敵對勢力”說，都是公開違反“憲法”的言論。賴將兩岸推向“準戰爭關係”，違反“憲法”兩岸定位。



吳斯懷表示，“賴政府”對內找敵人，讓台灣長期處於仇恨、撕裂、動盪的混亂情況，形同戒嚴地箝制人民言論自由、行動自由，緊縮兩岸交流，只要不支持“台獨”的人，持續往來兩岸的人，都是在地協力者或“中共同路人”。現在又聲稱“國家”受境外威脅，必須依靠恢復軍法審判、嚴控兩岸正常交流，包括宗教、文化、學術、教育、演藝人員，還要求軍公教忠誠表態。