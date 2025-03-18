中評關注：藍推公投反制罷免　成效打問號

朱立倫17日和眾藍委一起宣布將推反廢死、反戒嚴公投。（中評社資料照） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）為反制綠營發動的大罷免，中國國民黨主席朱立倫17日率30多席黨籍“立委”，在“立法院”議場前召開記者會，宣示“反戒嚴”、“反廢死”公投主張，希望藉此重新凝聚藍營士氣，衝出反罷免的高投票率，遭到綠營強烈抨擊。



這兩大公投如果經“立法院”表決，只要白營不投反對票，闖關不成問題，加上“立法院”提出的公投案，現行法規明定“中選會”不具有提案審查權，所以就算“中選會”認為相關提案有問題，只能依法辦理、不能審查。但使用公投是否對反罷免有效，藍營內部掀起不小的正反兩面看法討論。



最大的關鍵在於，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行一次。依此推算，今年公投日期為8月23日，只是該日期目前推算起來，是在罷免藍委投票日後，且“中選會”不排除會有干擾動作，可能讓藍營欲以公投反制罷免的效果大打折扣。



加上反戒嚴和反廢死這兩個主題，前者因賴清德拋出的“賴17條”，宣告大陸為境外敵對勢力，恢復軍事審判，被質疑距離戒嚴愈來愈近，但畢竟賴並未直接宣布戒嚴，藍營如何宣傳就很重要；而後者則因“賴政府”日前剛槍決一名死刑犯，加上大法官“釋憲”並無直接宣判死刑“違憲”，反廢死一直都是台灣社會高度共識，如何提起民眾對此公投的興趣，就是很大的挑戰。



所以目前看來，國民黨所推的兩大公投，可能只剩下讓藍營有宣傳主題，有名目可舉辦活動和宣講來凝聚士氣，能否衝出效果，目前必須打個問號。



朱立倫領導的國民黨以此做為反制大罷免工具，對照綠營結合民間團體、媒體、名嘴、網路側翼鋪天蓋地圍剿藍委的強度，相差甚多，都讓這場大罷免的發展對藍營來說愈來愈悲觀。