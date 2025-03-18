民調：三成九台人相信美國會出兵協防台灣

如果大陸武力攻台，五成二民眾不相信美國會出兵協防台灣。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北3月18日電／美國總統特朗普要求台積電擴大在美投資，台灣要提高軍費等，但一直未承諾會保護台灣。財團法人台灣民意基金會18日早上發表三月民調報告，民調詢問，如果大陆武力攻台，美國會不會出兵協防台灣的問題？結果顯示，三成九相信美國會出兵協防台灣，但有五成二不相信。不相信者比相信者多12.5個百分點。



台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成七支持民進黨，二成一支持國民黨，一成四支持民眾黨，時代力量1.5%，其他小黨合計1.9%，二成五中性選民。



相信美國會出兵協防台灣的比例，與民進黨支持度相近。



對於2025年政府總預算，民調顯示，二成八覺得適當，五成三覺得不適當。覺得不適當的人比覺得適當的人多25個百分點。



關於民眾對近十個月朝野衝突不斷的歸因，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，對“賴政府”上任以來朝野衝突不斷，多數認為執政的民進黨應負較大的責任，同時，也有不少人認為在野黨應負較大的責任，兩者相差5.4個百分點。



對於台灣人怎麼看已超過三年的俄烏戰爭，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，高達七成六認為俄羅斯出兵攻打烏克蘭沒有正當性，衹有近一成認為有。值得注意的是，有四成一台灣成年人強烈認為俄羅斯出兵攻打烏克蘭沒有正當性。