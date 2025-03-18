台積電被特朗普加碼至2千億美元　市場震撼　

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北3月18日電／美國總統特朗普16日受訪再度提到台積電赴美投資重大里程碑，談及投資規模時，主動“加碼”至2，000億美元，引發市場震撼。該規模不但是台積電去年底現金部位2.12兆元的3.11倍，亦與先前台積電有意增加投資至1，650億美元再增加2成。



自從台積電董事長魏哲家與特朗普總統本月初在白宮共同宣布，台積電將在美投資1000億美元以來，特朗普數度大讚魏哲家和台積電。他近日受訪說，全世界最大晶片製造商（台積電）為美國帶來2000億美元投資，似乎替台積電的投資灌水。



特朗普在16日播出的美國電視節目“全力以赴”（Full Measure），接受保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）專訪，稱讚台積電董事長魏哲家是“商界最受敬重的人之一”，帶著2000億美元投資赴美。這不是特朗普第一次說台積電要在美投資2000億美元。



根據《工商時報》報導，美系設備業者透露，2000億美元規模才是特朗普最希冀達到的目標，下一輪談判隨著英特爾執行長陳立武（Lip－Bu Tan）18日上任後即將展開。業界人士分析，台積電赴美投資恐怕已不是特朗普的“選擇題”，而是“全都要”。



特朗普繼3月9日於“空軍一號”談到台積電赴美投資時，即提及2000億美元投資規模的數字。設備業者指出，最初與美國政府的談判，即希望台積電投資超過該金額。目前台積電亞利桑那州細部規劃仍未出爐，尚未由董事會通過，因此外界研判，這又是特朗普的談判語言。



隨英特爾執行長陳立武就任，第二輪談判即將展開。業界人士透露，儘管陳立武強調將維持IDM（整合元件製造廠）模式，但按照他先前在英特爾董事會主張切割晶圓代工業務，大概率會轉型為Fab lite（輕量級IDM廠）。與台積電攜手IC業者一起經營分割後的新代工廠作法並不衝突，反而是一系列的安排，顯見特朗普及外媒說法並非空穴來風。

