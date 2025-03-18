對核電廠延役提覆議？卓榮泰：尊重“立院”

“行政院長”卓榮泰（右）與“經濟部長”郭智輝（左）答詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）台“經濟部長”郭智輝今日在“立法院”答詢時鬆口表示，關於新的核電技術，以及新的核廢料處理方式，都有在做可行性評估，我們必須使用多元電力，所以大家可以看到，我們雖然將既有的核電廠除役，但整體核電廠人力並沒有改變。



中國國民黨籍“立委”張嘉郡詢問，如果“立法院”通過修法，讓核電廠延役，“行政院”還會提覆議案嗎？卓榮泰表示，他自己也曾當過“立委”，來自“立法院”，對於“立法院”的尊重，他與歷任“行政院長”都一樣。



台灣第一、第二核電廠都已除役。第三核電廠一號機已停機，二號機則可商轉發電至今年5月。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



張嘉郡質詢時指出，外面傳得沸沸揚揚，說台灣要向菲律賓購買綠電，“經濟部”是否向“行政院”報告評估結果？這個方向卓榮泰支持嗎？因為郭智輝提出這個議題的時候，外界多所批評，“經濟部”昨天發新聞稿說，在菲律賓蓋電廠是有可行性的，目標價是每度4元。



張嘉郡表示，但先前“經濟部”提出台菲電力合作報告，有提到短期內無法蓋海底電纜，要用電池船把電運回來，每度電要5.5元，所以不論成本、技術、法規都要克服，甚至還存在地緣政治風險，這代表向菲律賓購買綠電是有風險的。