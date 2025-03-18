柯建銘嗆盧秀燕回歸家庭　藍轟性別歧視

國民黨轟，柯建銘口無遮攔+性別歧視？民進黨為了仇恨放棄尊重女性。（中國國民黨KMT粉專） 中評社台北3月18日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘17日嗆藍白應就地解散、向人民謝罪。他還點名中國國民黨籍台中市長盧秀燕“盧市長不要選‘總統’了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨”！對此，國民黨17日反擊表示，媽媽就應該待在家做家務？柯建銘的性別意識還停在60年前嗎？更轟“柯建銘口無遮攔＋性別歧視？民進黨為了仇恨放棄尊重女性”！



國民黨在臉書PO出的圖卡，在柯建銘旁邊有蕭美琴和綠委范雲的照片，反諷民進黨也有許多從政女性。



國民黨17日在臉書粉專刊出一篇“大罷免教主柯建銘口無遮攔＋性別歧視？民進黨為了仇恨放棄尊重女性”的文章。國民黨表示，部署大罷免的柯建銘又開金口了！談話可說是毫無保留、毫無道德、毫無底線，穿白衣也說成是告別式、更說出“盧媽媽就好好回歸家庭主婦”這種令人無法忍受的歧視性言論。



國民黨指出，白色可以是高雅莊嚴的顏色、可以是純淨無瑕的顏色，卻被柯建銘在記者會中說成國民黨委員穿白色外套像是做告別式、是在埋葬自己。只因立場不同就在大眾面前口無遮攔、詛咒同事，簡直沒有下限。難道民進黨當家鬧事、到處搞大罷免、宣講都穿綠色，就是賴清德的兵馬俑嗎？