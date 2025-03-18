去年277萬台人赴陸遊　合法出團18萬人次

台人2024年出境統計。(照片：觀光署提供) 中評社台北3月18日電／民進黨政府2020年初因疫情實施赴陸旅遊禁團令，至今已超過5年，去年3至5月短暫開放旅行社可銷售大陸團，但政策很快又髮夾彎取消。根據統計，2024年3月至2025年2月合法出到大陸的旅行團，共有7290團、約18.3萬人次，但去年全年有277萬餘人赴陸，顯示背後仍有廣大的地下團擋不住。



《中時新聞網》報導，赴陸禁團令遲遲沒有解除，卻從未禁錮旅客想赴陸旅遊的心。過去2年多，旅遊團地下化已是公開的秘密，有專人替團員訂房、排行程、處理當地交通，旅客化整為零自行到機場報到，下飛機之後立刻集合出發。這種有可能是旅行社偷揪團，也可能是領隊私接，官方想抓卻無從下手。



台“交通部”觀光署表示，有關旅行社組團赴陸，原宣布執行到2024年5月31日為止，考量仍有一定數量的旅行團未能於該年5月底前及時付諸執行，為維護旅客及旅行業者的權益，旅行社已規畫的旅行團仍可出團。



據統計，2024年3月至2025年2月合法出到大陸的旅行團，共有7290團、約18.3萬人次。知情人士直言，該數據真實性要打上問號，因為到底有多少團、多少人，全由各旅行社上報，說多少就是多少，有多少比例真的是去年5月底前就成團而未出團，沒人說得準。



資深旅遊業者分析，一般喜歡到大陸旅遊的民眾，以50歲以上的族群居多，這些旅客不走大城市，喜歡往戶外跑、嚮往大山大海，加上大陸的語言、文字、文化接近，玩起來較沒有壓力，是最適合的旅遊地區。即使兩岸政治敏感，但多數旅客不會想這麼多，去年有277萬餘人赴陸即是證明。

