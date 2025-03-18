林濁水：民眾對舉世無雙的大罷免充滿困惑

林濁水表示，面對舉世所無的大罷免，民眾心中充滿困惑。（照片：林濁水臉書） 中評社台北3月18日電／台灣民意基金會17日公布最新民調顯示，針對民進黨“立院”黨團總召柯建銘全面性罷免中國國民黨籍41席“立委”的主張，有57.9%的人表示反對、32.6%的人支持。對此，民進黨前“立委”林濁水17日在臉書發文表示，在這份民調中，會參加第二階段連署的人比支持大罷免的人多，林濁水說，很難想像有只連署不投票的人，怎麼可能會有參加連署的人，比支持大罷免的人多出10%的情況？



“面對舉世所無的大罷免，民眾心中充滿困惑，很湊巧游盈隆發表的一組矛盾的民調數據把這民眾心中的困惑鮮明地表現出來”，林濁水表示，在台灣民意基金會的民調中，反對大罷免的高達57.9%，支持大罷免的衹有32.6%，但可能會參加第二階段連署的卻有42.6%，而“具名連署”是遠比“匿名投票”積極的行為，“很難想像有只連署不投票的人，怎麼可能會參加第二階段連署的比支持大罷免的人多出10%”？



林濁水指出，32.6%的人支持大罷免看似很少，但要注意的是，問卷中的罷免是指將國民黨41席“立委”全數罷免，“這不夠瘋狂？這樣33%都陷入瘋狂不算多”，此外，若支持41席藍委全罷的人都有33%，只針對一些特定對象的小罷免，支持度會少到哪裡去？且雖然僅有42.6%的人表示可能參加第二階段連署，但二階段連署只要10%就夠了，這形同國民黨35席“立委”會通過二階門檻、將要面對投票。



林濁水說，所謂反對大罷免是反對35藍加X綠全被罷，但不反對自已選區不認同的黨的“立委”被罷？還是根本相反，很多反對免的是反對全罷國民黨41席但不少贊成罷免民世進黨的？這樣強勁的積極罷免群眾，35人有幾個可以安全過最後一關？