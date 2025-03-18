“監院”聲請“釋憲”　李鴻鈞否認哭窮賣慘

台“監察院”召開聲請“釋憲”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）“行政院”針對總預算案和《財劃法》提出覆議上周遭藍白聯手否決，“行政院長”卓榮泰日前稱將在合法合憲的範圍中採取必要救濟方式，台“監察院”今天開第一槍，由副院長李鴻鈞召開記者會，強調因“監院”2025年度業務費遭刪96%，影響公務運作及職權行使，將待賴清德公布總預算案後，立即向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分。



出身親民黨的李鴻鈞強調，“立法院”不合理的刪凍預算，已涉及憲政機關無法善盡職責的重大問題，讓“監察院”幾乎停擺，影響信譽和“國安”，有人還說“監察院”是在哭窮賣慘等不合理言論，因此率同相關單位主管出面向外界鄭重說明，目前“監察院”處於非常嚴峻的處境，因此必須向“憲法”法庭聲請“釋憲”，捍衛應有的權力和五權分立基本原則。



“監察院”今天由李鴻鈞、“監察院”秘書長李俊俋和副秘書長王增華等人，在簡報室召開聲請“釋憲”記者會，李鴻鈞說明原因後，由李俊俋說明“監察院”各項遭刪減預算的細項，後續所受的影響等等。



李鴻鈞指出，今年度業務費遭刪減幅度高達96%，業務改變措施超過154項，“監院”核心職權調查、巡察、履勘、陳情與陽光四法等“憲法”，以及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境。



李鴻鈞強調，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使“國家”機關順暢運作，而非無理刪減預算，致“國家”機關近乎停擺，因此今日由他和李俊俋等人舉行記者會，宣布將向“憲法”法庭聲請“釋憲”。