挺藍推公投反制綠大罷免？黃國昌：再討論

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨掀起全台大罷免，中國國民黨主席朱立倫喊出“反廢死、反戒嚴公投”反制，卻遭“行政院長”卓榮泰調侃，找不存在的黑貓。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌18日嘲諷說，韓國總統尹錫悅在去年底宣布戒嚴令，民進黨好像很憧憬？他說，台灣主流民意確實是反廢死、反戒嚴，但還要待看到國民黨的公投主文後，才可能再討論。



民進黨掀起全台大罷免風潮，但藍綠民團通過罷免第一階段連署差距甚大，目前罷免泛藍“立委”35位通過，但罷免綠委則掛0待補件，讓藍營基層責難國民黨中央不力。朱立倫17日率藍委召開記者會，宣布提出反廢死、反戒嚴公投，要求賴清德、民進黨不能逕行造成兵凶戰危與戒嚴的風險。



台灣民眾黨“立法院”黨團18日上午召開“報告卓院長 你被詐騙了！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，台灣人民的態度非常清楚，當然是反戒嚴，這有什麼好多說的？尹錫悅在去年底宣布戒嚴令時，好像民進黨是比較憧憬的？民進黨政府可能要說清楚是不是要把台灣帶回過去台灣人民走過、反對的年代。台灣主流民意也非常清楚，目前沒辦法接受廢除死刑，但民進黨那些綠色大法官做出來的“釋憲”解釋和爛攤子，到現在都還沒收完。