星國前大使考西坎：對中美要採開放式婚姻

新加坡前常駐聯合國大使考西坎（Bilanhari Kausikan）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普2.0新局，前新加坡常駐聯合國大使考西坎（Bilanhari Kausikan）18日在玉山論壇上表示，特朗普喜歡當贏家，有人說特朗普會想與中國、俄羅斯瓜分全世界？不是不可能，但可能性也不高。但對新加坡來說，與中美都要打交道，不是非得擇一，若總是想靠美國，美國只會當成理所當然。因此要在中美間平衡，也建議東南亞國家都如此，不需要一對一婚姻，應採開放式一對多婚姻制。



玉山論壇是由台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦，17、18日在台北萬豪酒店舉行。



考西坎（Bilanhari Kausikan）曾任新加坡外交部次長、新加坡駐俄羅斯大使、新加坡國立大學中東研究所長、新加坡常駐聯合國大使等。



針對在中美間要選擇誰？考西坎表示，其實要問中國對東南亞、中東、穆斯林的影響多大？亞洲人都一致覺得影響非常大，但被問到中國值不值得信任？東協國家一面倒不信任，中國一直有影響力，但也造成南海的焦慮。但新加坡在中、美間都還在處在平衡的位置，因若只選擇美國，美國會把你當成理所當然，新加坡曾遇過這樣的狀況、無法忍受。東南亞數百年來都處在強權競爭中，因此他認為，東南亞國家的外交政策，不該是一對一婚姻制，應採開放式一對多婚姻制。

