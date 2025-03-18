北檢兩度衝醫院找沈慶京？黃國昌怒四問

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）威京集團主席沈慶京日前爆料，台北地檢署檢察官林俊言在調查期間涉非法偵訊，帶著書記官跑到醫院訊問，如今《風傳媒》再報導，北檢不只去一次。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌18日表示，北檢去年10月與上個禮拜發的新聞稿自打臉，一下說是去訊問，一下說是去視察，被發現後卻選擇龜縮不敢面對質疑。



黃國昌不滿地質問，現在還發現第二個事實，原來林俊言不只去一次，請北檢說清楚，去年10月14日是不是又剛好去醫院視察？剛好跑去找沈慶京聊天？剛好沈慶京的律師不在？剛好沒有做筆錄？是這樣嗎？



威京集團主席沈慶京在台北地方法院庭訊時，沈慶京委任律師爆料，檢察官林俊言在調查期間涉非法偵訊，帶著書記官跑到醫院訊問，在不錄音錄影的情況下，拿著鏡週刊的報導內容要沈慶京指認柯文哲收賄，沈慶京也當庭否認行賄。台媒《風傳媒》今報導隔壁病床的病友說法，其中提到，林俊言衝到醫院找沈慶京不只1次，除了先前沈在庭訊時提及的去年10月11日之外，10月14日還有1次，且都是在沈慶京律師不在場的情況下被問訊。



台灣民眾黨“立法院”黨團18日上午召開“報告卓院長 你被詐騙了！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，沈慶京病友的說法，相信接下來會有更多客觀事實可以應證。現在大概有2件事可以確定，一是去年10月11日北檢違反刑事訴訟法規定去醫院找沈慶京，去年10月所發的新聞稿是去訊問被告，但被質疑後，上個禮拜發出的新聞稿說是去醫院視察、不是訊問，兩篇新聞稿自打臉，相信一般民眾很難接受前後供詞不一到令人嘆為觀止的程度。