APEC前秘書長：新西蘭經濟一直仰賴中國

前亞太經濟合作（APEC）秘書長、新西蘭太平洋經濟合作理事會（PECC）主席博拉爾德（Alan Bollard）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）前亞太經濟合作（APEC）秘書長、新西蘭太平洋經濟合作理事會（PECC）主席博拉爾德（Alan Bollard）18日在玉山論壇表示，面對美國總統特朗普的新局，有非常多不確定性，美國的經濟政策好像是民粹主義一樣，面對地緣政治緊張升溫，新西蘭一直在關注，但比較希望看到的是經濟整合，因新西蘭的經濟一直都仰賴中國，所以他也贊成新西蘭對中美立場是採一對多婚姻制。



玉山論壇是台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦，17、18日在台北舉行。



艾倫‧博拉爾德（Alan Bollard）現年74歲，新西蘭奧克蘭大學經濟學博士、名譽法學博士。曾任亞太經濟合作（APEC）秘書處執行長、新西蘭儲備銀行（中央銀行）前行長、經濟研究所負責人、商業委員會主席、財政部秘書等。



博拉爾德表示，新西蘭正在進入轉型階段，對中美的態度也是採一對多婚姻制，並且也在向其他東協國家學習中，鄰國澳洲也在觀望技術、商業、“國防”議題，但這些並非新西蘭首當其衝要面對的問題，他也希望大家別太注意到新西蘭。在經濟上，新西蘭會一直仰賴中國，當然也有很多地方也需要仰賴美國。



博拉爾德指出，他重視經濟，新西蘭是地球南方的小國，過去40年經歷了世界銀行所說的經濟奇蹟，全球已有超過10億人進入中等收入的經濟水準，也有遇到全球金融危機，如今又面臨地緣政治改變，並出現帝國主義的跡象。從過去一、二次世界大戰都能看到，小國在帝國主義興起下，相當辛苦，必須加入帝國主義的大戰，要選擇加入哪個聯盟。



博拉爾德說，可看到中國貿易、經濟興起，甚至可被作為武器化使用，面對美國特朗普上任，中美祭出制裁、禁運、關稅等經濟黑暗面，他認為小國在經濟體上，要建立政治、經濟的韌性，回歸到產業政策、確保自給自足。

