李俊俋：“監院”沒錢繳1、2月水電費

台“監察院”秘書長李俊俋。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）“立法院”大幅刪、凍2025政府總預算，“監察院”原編列新台幣10.97億元，除人事費外，業務費被刪減96%。“監院”決議向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分自救。“監察院”秘書長李俊俋表示，1、2月的水電費都繳不出來，經協商暫不斷水斷電，但台電已要求擬還款計劃，處境非常艱困，非外界所說的在哭窮賣慘。



“監察院”今天由副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋和副秘書長王增華等人，在簡報室召開聲請“釋憲”記者會，李鴻鈞說明原因後，由李俊俋說明“監察院”各項遭刪減預算的細項，後續所受的影響等等。



李俊俋強調，如果在野的中國國民黨和民眾黨認為“監察院”不需要存在，應該透過“修憲”來廢除，而不是使用這樣大幅刪減預算的手段，讓“監察院”無法正常運作。



“監察院”今年度預算原來編列10.97億元，被“立法院”大幅刪減、凍結後，除人事費正常使用外，業務費最後僅剩下1092萬元可運用；包括一般行政費、議事業務、調查巡察業務都被全數刪除，財產申報業務被凍結61%、“國家”人權業務被凍結97%。



李俊俋說，因缺乏預算，“監院”將縮減多元陳情管道，暫停視訊或傳真陳情服務，僅能以電子郵件回復陳情結果；另外，“監院”調查或巡察經費被全部刪除，將無法支應調查案件或院外履勘等相關費用，“中央”巡察也能侷限在雙北地區。