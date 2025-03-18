泰國前眾議員皮塔：美沒重視　東協要自強

泰國前長遠進步黨眾議員兼顧問團主席皮塔（Pita Limjaroenrat）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）泰國前長遠進步黨眾議員兼顧問團主席皮塔（Pita Limjaroenrat）18日出席玉山論壇表示，他認為印太、東協國家都要有各自的力量，不是一定要二選一、只依賴超級強國，因從美國歷任總統奧巴馬、拜登、特朗普，都只是將東協當作雙邊選項，沒有重視，比如拜登就不曾參加東協高峰會，因此他認為東協自己要把核心地位取回來，不然就會一直保持現狀。



玉山論壇是由台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦，17、18日在台北萬豪酒店舉行。



皮塔‧林家倫拉（Pita Limjaroenrat）現年44歲，美國哈佛大學甘迺迪政府學院、麻省理工學院斯隆管理學院共同攻讀公共政策碩士學位和工商管理碩士學位，曾任甘迺迪政府學院研究員、Grab公司執行董事、泰國內政部長秘書。泰國商人、政治家，泰國前進黨首任黨魁、諮詢主席，領導的前進黨曾在2023年泰國眾議院選舉中贏得多數席位，是泰國前總理塔克辛親信。



針對中美競逐與選擇，皮塔表示，要看量與質的影響力，不能只看一邊，最重要的是東協國家的核心地位，現在對許多年輕世代來說，參與東協好像沒好處。從過去看到，無論是美國前總統奧巴馬、拜登、現任“總統”特朗普政權等，都是將東協當作雙邊選項，印尼、越南、菲律賓都只是雙邊選項，拜登更沒參加過東協高峰會。因此他認為東協要將自己的核心地位取回來，否則就會一直保持現狀。



皮塔說，台灣、印度、日本、澳洲等國都有自己倡議的印太地區政策版本，若拜登還在任的話，也會有自己的印太版本，比如台灣也有自己的新南向政策。他並非要說大家都各做各的不重要，而是大家不用一定要二選一，東協不用只依賴超級強國的力量，而是各自國家要靠自己的力量。



皮塔舉例，比方台灣與泰國，在新南向政策就達到很好的成果，貿易量成長76%，投資泰國第四大經濟體是台灣，他肯定各國一起進行校對、整合。

