藍委問兩岸交流　卓榮泰：沒拿大刀押自家人

“行政院長”卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）賴清德13日公開宣示“中國是境外敵對勢力”，提出抗中17措施，要求調整兩岸經貿結構。藍委質疑，“賴政府”是拿一把大刀押在人民頭上，不知道什麼時候往下砍，如果要徹底斷絕兩岸交流，大可直說。“行政院長”卓榮泰回應說，沒有拿大刀押在自己人身上。他強調，是對雙邊的人流、物流與技術做調整，強化我們的經濟安全，大體講起來就是是做內控與外控。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”邱鎮軍指出，賴清德的17項策略當中包括兩岸經貿調整，請問怎麼調整？會限縮兩岸互動嗎？是要廢止ECFA，還是廢止兩岸人民關係條例？還是要做進出口管制？



卓榮泰表示，不是限縮，是對雙邊的人流、物流與技術做調整，我們必須強化我們的經濟安全，大體講起來就是是做內控與外控。



邱鎮軍指出，台灣一年出口到大陸及香港的金額高達4.8兆元，出口美國是3.5兆元左右，到日本金額是8200億元，台灣出口東協國家大概是2.8兆億元。如果我們限縮與中國大陸的交流，那我們需要進出口中國大陸的業者怎麼辦？畢竟你們的動作看來就是要和對岸終止往來。



卓榮泰表示，台灣要做好分散市場，也許其他地方有更適合的生產基地，我們可以過去，做出有序的調整。



邱鎮軍強調，你們如果最終目的是要停止兩岸交流，請你直接告訴人民，讓人民有所準備，你們不能一把大刀押在人民頭上，什麼時候往下砍都不知道。



卓榮泰說，兩岸必須做健康有序的交流，我們只是做必要的調整，要保障台灣“國防”安全、經濟安全與人民安全，我們沒有拿大刀押在自己人身上。