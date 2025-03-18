高雄內門宋江陣月底登場！看陣頭還可呷辦桌

高雄內門是台灣宋江陣發源地，傳統武陣代表“順賢宮宋江陣”進行表演。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）高雄市內門區是台灣宋江陣發源地、也有總舖師之鄉的美稱，“2025高雄內門宋江陣”3月28日至4月6日將在內門順賢宮盛大登場，高雄市“觀光局”今天舉辦記者會，找來內門傳統武陣與創意宋江陣頭進行表演，並邀請全台民眾來高雄內門“呷辦桌、看陣頭”，參香祈福遊山城，推展內門觀光。



高雄市“觀光局”今天在高雄市政府四維行政中心舉辦記者會，宣傳“2025高雄內門宋江陣活動”將於3月28日至4月6日在內門順賢宮熱鬧登場，記者會上先安排“中華藝校藝陣街舞”開場，接著由象徵內門傳統武陣代表“順賢宮宋江陣”登場，並與創意宋江陣頭代表“台南大學”尬陣交流，演出相當吸睛。



高雄市內門區位於於高雄市東北部，為高雄市與台南市交界處，距離高雄市政府四維行政中心車程約1小時。內門區是非常有名的宋江陣發源地，另外也有不少居民為從事辦桌服務的廚師，也有“總舖師之鄉”的美稱。“高雄內門宋江陣”活動自2001年開始舉辦，今年邁入第25年，每年由“南海紫竹寺”、“內門紫竹寺”及“順賢宮”三間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理，今年輪到順賢宮主辦。