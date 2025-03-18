民眾黨轟台官方是最大詐團　從上到下都在騙

民眾黨團鎖定詐騙議題，猛轟“行政院”打詐不力。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨15日起開啟下鄉宣講，為大罷免添柴火，台灣民眾黨18日鎖定民眾最厭惡的詐騙議題，猛轟“行政院”砸大錢拍打詐廣告成效不彰、偷渡罷免，已淪全台最大詐騙集團。民眾黨“立法院”黨團幹事長陳昭姿痛批，整個台灣一騙二騙三騙四騙“政府騙、黨媒騙、全台騙”，從上到下都在騙。



陳昭姿說，政府媒宣費預算不斷提高，詐騙財損卻越來越高，成效根本失敗。承包標案的三立集團也在騙，幾百個點讚還號稱4000萬觸及，政府委託媒體未達成效，怎麼驗收的？還付錢？民進黨現在根本是置入性行銷大罷免，企圖用各種方式挽回完全執政，才是真正的大詐騙！



台灣民眾黨“立法院”黨團18日上午召開“報告卓院長 你被詐騙了！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



黃國昌表示，政府打詐不利，“行政院”不僅是加害者當最大詐騙集團，還是被害者。“警政署”打詐儀表板凸顯詐騙越來越猖狂，猶如詐騙集團的成果發表，台灣人一天被騙至少2億元！光今年2月就有逾1.1萬件詐騙、財損高達60.8億。



黃國昌指出，政府媒體宣傳費從去年11億元暴漲到今年將近15億，漲幅高達28%，“行政院”媒宣費預算更從1200萬元漲到1873萬元，漲幅64%，幾乎變成民進黨小金庫和政治動員的銀彈，其中一半的名目是打詐，實際卻是分給綠色媒體，2024年打詐宣傳費500多萬元，分別包給三立186萬元、100萬元及民視100萬元，拍出來的影片卻空洞又無力。