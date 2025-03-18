高雄順賢宮黃文正：兩岸宋江陣同源持續交流

高雄內門順賢宮董事長黃文正。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）高雄市內門區是台灣宋江陣發源地、也有“總舖師”之鄉的美稱，“2025高雄內門宋江陣”3月28日至4月6日將在內門順賢宮盛大登場。主辦的內門順賢宮董事長黃文正表示，有邀請廈門翔安宋江陣來交流表演，兩岸的宋江陣起源是一樣的，民間交流會持續下去。



“2025高雄內門宋江陣活動”將於3月28日至4月6日在內門順賢宮熱鬧登場，“高雄內門宋江陣”活動自2001年開始舉辦，今年邁入第25年，每年由“南海紫竹寺”、“內門紫竹寺”及“順賢宮”三間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理，今年輪到順賢宮主辦。



過去在高雄內門宋江陣系列活動中，曾有大陸的宋江陣頭前來表演，今年有沒有兩岸宋江陣的交流，外界也關注。對此，內門順賢宮董事長黃文正表示，今年有邀請廈門翔安宋江陣來交流，預計4月3日、4日兩天登場表演，預計整團人數達46人，下陣表演人數約40人，目前申請入台證的部分都還算順利。



黃文正表示，以往歷屆輪到由他主辦時，他都會邀請廈門翔安宋江陣來做交流，雙方已有往來十幾年的交情，大家也都是為了宋江陣的文化來打拼。他指出，兩岸的宋江陣起源是一樣的，雖然表演性質、陣法會有所差別，但意義故事人物大致上是一樣的，台灣的宋江陣有隨時代演變創新改變，大陸宋江陣則比較傳統。



對於近期兩岸交流氛圍比較緊張，是否擔心有所影響？黃文正表示，都是民間交流，仍會一直持續下去，交流都是很單純的文化層面而已。



高雄市內門區位於於高雄市東北部，為高雄市與台南市交界處，距離高雄市政府四維行徵中心車程約1小時。內門區是非常有名的宋江陣發源地，另外也有不少居民為從事辦桌服務的廚師，也有“總舖師之鄉”的美稱。