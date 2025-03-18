游盈隆：過半認“內閣”應改組　重大警訊

民調顯示，過半數民眾期望卓榮泰行政團隊應適度改組。（台灣民意基金會提供） 中評社台北3月18日電／台灣民意基金會18日公布最新民調，在朝野僵局持續下，有四成九贊同賴清德處理政務的方式，三成九不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆對此分析，過去兩個月朝野因“立法院”審理預算案和法律案激烈衝突，政治僵局難解，賴清德聲望近五成，未受政局紛擾的影響。但過半數民眾期望卓榮泰行政團隊應適度改組，這是重大警訊。



台灣民意基金會18日公布的最新民調，其中針對賴清德統上任近十個月，您贊同或不贊同他處理大事的方式，包括重要人事安排與政策？結果發現14.2%非常贊同，34.7%還算贊同，21.1%不太贊同，18%一點也不贊同，8.6%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九贊同賴清德處理大事的方式，三成九不贊同，一成二沒意見、不知道。



游盈隆分析，過去兩個月台灣內外政經情勢丕變，賴清德聲望逼近五成可能的因素為，去年520上任以來十個月，賴聲望平均48.94%，顯示其民意支持度有一定的穩定性。此外在社會大眾眼中，賴並沒有公開直接地指揮或主導“國會”各項爭議性高的法案和行動，因此不須負直接的責任。