高雄藍軍動起來　黃國昌助陣27日罷免宣講

國民黨高雄市黨部今天發布3/27宣講陣容。（圖：國民黨高雄市黨提供） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）大罷免升溫，高雄民團罷免綠委黃捷、許智傑兩案，昨天完成補件等結果，外界正在關注藍營如何扳回劣勢並急起直追，中國國民黨高雄市黨部今天表示，27日將舉辦高雄首場宣講，邀請民眾黨主席、黨團總召黃國昌助陣，並開放公民團體現場擺攤連署。



國民黨高雄市黨部今天發新聞稿指出，3月27日晚間7時將於高雄三鳳宮舉辦“頭家不爽，一起站出來”，由高雄市黨部主委、“立委”柯志恩，藍委謝龍介、前藍委鄭麗文等人在廟口前開講，也邀請到民眾黨主席、黨團總召黃國昌南下相挺助陣。另外，當天活動也開放公民團體現場擺攤、現場填寫連署書。



國民黨高雄市黨部表示，“行政院長”卓榮泰日前帶領行政團隊辦理所謂的政策說明會，但政策沒說半項，談的實際上卻全都是大罷免監督政府的“立委”，一下痛罵在野黨如何刪凍預算，一下又狂言要在野黨“立委”“不准撒野”，對自己及行政團隊的施政荒腔走板完全沒有反省，更輕蔑“國會”所代表的廣大民意。



國民黨高雄市黨部表示，自去年財劃法在“立院”三讀通過以來，高雄綠委使用各種造謠抹黑的手段，抹煞國民黨替高雄爭取新台幣245億財源的努力，更掩蓋“行政院”以及民進黨根本沒提版本的真相。高雄綠委從一開始配合“行政院”稱“現在就是最好的分配方式”，等國民黨提出版本三讀通過後，又改口說財劃法對高雄人不公平。



國民黨高雄市黨部表示，希望凝聚在野最強戰力、火力全開，一起和市民喊出“還我民主、人民作主”在高雄向執政無能、亂搞“國家”的民進黨，發出人民頭家的怒吼。邀請所有反對執政黨越來越專制、越來越獨裁的高雄市民頭家，作伙站出來，用實際行動，讓民進黨看到人民的不滿、聽見人民的怒吼，民進黨才會願意反省。