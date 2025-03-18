AIT谷立言：確保台灣能夠發展正確的戰力

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／台積電加碼赴美投資引發關注，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言接受媒體專訪表示，美國非常歡迎台灣宣布要將“國防”預算提高超過GDP3%，但除了預算外，更重要的是確保台灣能夠發展正確的戰力。我們也特別重視與賴清德在全社會防衛韌性上合作。那不只需要在軍事上培養嚇阻力，還有包括政府、私部門等等，整個社會要能夠準備好抵禦武力與脅迫手段。



谷立言日前接受《天下雜誌》專訪，AIT今天將專訪內容發布於官方臉書。



他表示，在全球化過程中，雖然美國有些公司或人民因此得到了不成比例的好處，對大眾來說，很多人在過程中被落下、處於劣勢的位置。 “特朗普非常致力要改正這樣的狀況”，要重新打造一個真正公平的貿易環境，讓全球經濟發展能惠及大部份的美國人民。



谷立言勸美國的貿易伙伴，包括台灣在內，不要把精力聚焦在關稅政策或相關進度，“而可以想想怎麼樣與美國來往，讓貿易惠及雙邊人民”。美國能源的優勢是各種能源組合都有，包括液化天然氣（LNG）、地熱、核能。



谷立言也提到經濟安全。台美正在一起推展最先進的科技，要確保中國大陸沒有辦法取得這些科技、利用其中的漏洞，傷害我們。這也是為什麼“出口管制”相當重要，要確保最先進的微晶片、量子、AI科技等等，不會直接或間接跑到不該去的地方。



至於特朗普政府優先要與台灣合作的項目，谷立言認為，經濟和軍事是可以關注的兩個重點領域。美國非常歡迎台灣宣布要將“國防”預算提高超過GDP的3%，但除了預算外，更重要的是確保台灣能夠發展正確的戰力。



谷立言以之前黑海發生的戰事為例，可以看到，我們進入了一個不對稱作戰的時期，“這對台灣有巨大的優勢”。只要透過無人機、或在海底的自動機械與武器，就能殲滅一個海軍艦隊，這是革命性的改變，過去數十年不曾看過。“所以這與美國讓台灣取得不對稱戰力的看法，是相當一致的，也是努力的方向”。



谷立言強調，我們歡迎台灣“國防”產業投資美國，但我們也更重視台灣能擴大自身的“國防”生產能力，尤其在彈藥和無人機上，這對提升台灣自我防衛韌性相當有幫助。



目前有愈來愈多的科技發展，都是走向軍民兩用。谷立言說，台灣在微晶片或AI的能力也非常出色。所以我們不只希望看到傳統的“國防”產業合作，還有民間的軍民兩用科技。