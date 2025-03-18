台灣半導體產品輸美免稅？郭智輝：正在談

左起“經濟部長”郭智輝、“行政院長”卓榮泰、“國發會主委”劉鏡清。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）台“國發會主委”劉鏡清今日表示，台灣半導體相關業者如果去美國投資，就是因為當地市場有需求，如果這個需求被其他國家拿走，對台灣反而不利，希望我們的產業到美國發展，進而奪取美國市場。



中國國民黨“立委”謝衣鳯詢問，沒有能力去美國設廠的台灣半導體相關業者，產品銷往美國是否將面臨關稅問題？



台“經濟部長”郭智輝表示，我們現在在與美國洽談，台灣科學園區內所有進口的材料、設備等都是免稅的，我們希望美國也能夠免稅，這是我們將來談判的關鍵。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”謝衣鳯質詢時表示，如果未來台積電又在美國擴廠，那相關零組件產業會不會都過去美國？如果我們全部都移到美國去了，那台灣剩下什麼？



劉鏡清表示，如果業者會過去，就是因為有需求，如果這個需求被別的國家拿走，對我們的產業也不利。我們希望讓我們的產業立足台灣、放眼全球，希望讓他們在美國也可以發展，進而奪取美國的半導體市場。



劉鏡清指出，台灣在半導體的化學材料已經做到純度世界第一，美國大廠也發現台灣產品的好，希望向台灣購買，已有兩家相關廠商到美國設廠，銷售給英特爾，我們希望幫助台灣產業鏈放眼全球，包括材料業者以及設備業者，放大整個產業的發展。



劉鏡清表示，未來台灣還是會有關鍵的技術與最新製程，還有我們的研發能力，這些我們會留下來，企業不是移往美國，我們是去攻城掠地。