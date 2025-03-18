陳亭妃抱怨台南寺廟沒領到震災補助哎哎叫

陳亭妃質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）積極爭取台南市長提名的民進黨“立委”陳亭妃今天質詢，關注今年0121台南地震，有關於廟宇被貼紅單、黃單，但至今沒有補助。“行政院長”卓榮泰答覆說，0121地震之後，紅單有500多件、黃單1000多件，因此核定時間比較慢，針對受災住宅補貼，現在要怎麼補助請“內政部”盤點說明。“內政部長”劉世芳表示，合格建物會依照合格建物或是住宅修繕補助，之後會盤點一下看用什麼方式解決災民困擾。



“行政院長”卓榮泰今天率官員到“立法院”，進行施政方針及施政報告質詢。



另外，也在爭取民進黨高雄市長提名、涉及助理費詐領案的綠委林岱樺今天也排定質詢時間，但以書面提出。



陳亭妃今天質詢鎖定台南0121地震廟宇受損卻沒有補助議題關注，她表示，她很關心廟宇地震之後被貼黃單與紅單，他們事先申請建造，一步一步建造起來，因為祀奉神明就沒有補助嗎？台南是眾神之都，南西區、東山區等廟宇非常多，大家哎哎叫，明明被貼紅單、黃單，被土木技師貼了單子缺拿不到補助。



卓榮泰答覆說，委員在地震之後跟他跑很多地方了解地方狀況，目前紅單500多件，黃單1000多件，核定時間比較慢，針對受災住宅補貼，現在要怎麼補助請“內政部”說明。



劉世芳說，0121地震都是針對有住人提出補償，學校等有主管機關。廟宇方面要看有沒有登記，有案或是住人等，我們看廟宇方面怎麼協助，我們是針對有住人建築。現在要協助看看有什麼可以比照。



陳亭妃則說，廟宇通常都會有住人。劉世芳表示，那合格建物會依照合格建物或是住宅修繕補助，之後盤點一下看用什麼方式解決災民困擾。

