藍反罷首發22日苗栗登場　縣長鍾東錦領軍

藍營22日將在苗栗舉辦首場反惡罷誓師大會。（照片：國民黨苗栗縣黨部提供） 中評社苗栗3月18日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前已有34席藍委和一席無黨籍“立委”罷免案第一階段連署通過。藍營也將展開反制行動，22日首場反罷免活動將在苗栗登場，由無黨籍苗栗縣長鍾東錦領軍共同反擊惡罷，力挺苗栗縣選出的藍委邱鎮軍和無黨籍“立委”陳超明。



綠營發起的全台大罷免行動，目前已有包括34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過。藍營苗栗地方人士表示，因苗栗2席“立委”也都名列第一階段罷免連署通過名單中，引發苗栗藍營基層強烈不滿，邱鎮軍和陳超明也決定不再坐以待斃，兩人將在22日共同發起藍營首場反惡罷誓師大會。



據瞭解，目前包括中國國民黨主席朱立倫、藍委徐巧芯、謝龍介、吳宗憲、邱鎮軍、陳超明、苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌和副議長張淑芬都將到場出席。



有趣的是，根據苗栗藍營釋出的宣傳海報顯示，鍾東錦的照片擺在正中央，反而是朱立倫的照片只在左下方一角。對此，藍營地方人士指出，因苗栗為客家大縣，地方選民較注重感情，平時多靠地方組織相互聯繫，因此黨中央的色彩與力量反而比較不重要，因此才將鍾東錦的照片放在正中央。



藍營地方人士透露，邱鎮軍和陳超明原本並不認為綠營的罷免行動是玩真的，直到第一階段連署通過後，兩人才開始動起來謹慎應對。而向來以藍營大兵自詡的鍾東錦在“中選會”公告罷免第一階段連署通過名單後，也在第一時間就表明將力挺邱鎮軍和陳超明，因此22日也將現身力挺，號召苗栗鄉親站出來反惡罷。