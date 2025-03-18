前助理過世被控慣老闆　葉元之辦公室遭勞檢

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／中國國民黨籍“立委”葉元之日前被控將曾任職媒體的50多歲重病助理方旭辭退，對方30多天後過世。台北市勞檢處18日中午前往葉元之的“立法院”辦公室進行勞檢，過程大約一個小時，而葉元之本人並不在辦公室。對此，葉元之辦公室表示，“尊重並全力配合調查，盼釐清外界疑慮”。



葉元之日前遭踢爆曾經不當對待方旭，不僅言語羞辱，請病假竟遭辭退，就連助理病逝後，葉元之更不聞不問。方旭告別式15日舉行時，禮廳外擺著“汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼”立牌，明確表示拒絕葉元之進到會場，對此葉元之公開受訪時回應“尊重家屬”。



方旭告別式於當天，親民黨主席宋楚瑜、國民黨籍前台北市長郝龍斌到場，台北市副市長林奕華、台北市議會議長戴錫欽、台北市議員游淑慧、徐弘庭，以及國民黨“立委”張智倫等人皆出席致意。



葉元之遭綠民團發起罷免已進入第二階段，“板橋大刪元”上週已經開跑，截至18日共10天，已收集到1萬107份連署書，達目標4萬份進度25.3%。葉元之的慣老闆事件，顯然已為罷免添柴火。



媒體報導，勞檢員18日上午11時許抵達，葉元之不在辦公室，檢查歷時1小時，勞檢員詢問辦公室平時運作狀況、助理上下班時間等，也關注過世的方男工作情形。



勞檢員發現葉元之辦公室缺失包括，辦公室內未裝設打卡鐘，也未置備出缺勤紀錄，另沒有設置職場暴力預防措施。如有違反《職安法》及《勞基法》者，除要求限期改善，也將開罰9萬至45萬元不等罰鍰。

