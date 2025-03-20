李易修：台自認可操作台海緊張情勢非常不智

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台積電宣布將再投資美國1千億美元後，美國總統特朗普說“美國不需要依賴台灣晶片了”。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問分析，親手拆毀台灣矽盾的是台灣自己人，對特朗普來說，既已得手台積電，台灣已可有可無，更是被當作用來想見中國大陸領導人的門檻，連籌碼都談不上，如今的台灣到底還剩什麼？



台積電承諾的赴美投資已達1650億美元。而特朗普14日接受美媒專訪時再提台灣，他稱讚台積電董事長魏哲家帶著2千億美金投資赴美，並說“後續可以忘掉台灣的晶片了”，台積電赴美投資後，美國不需要再依賴台灣晶片。



李易修說，特朗普是“贏學家”，什麼都要贏，不會給弱者任何空間。特朗普稱讚魏哲家、連吹帶捧，只是想要台積電而已，得手後、台灣就是昨日黃花了，特朗普還自己加碼將魏哲家說的投資1千億美金變成2千億美金，台積電根本扛不住。這就像烏克蘭在戰爭向美國拿了1千多億、被特朗普講成3500億元。反正美國已拿到台積電技術，依照美國曾估算2027、2028年恐發生台海戰爭，這期程的確差不多。



李易修向中評社說，台積電送給了美國，根本無法解決問題，對特朗普來說，台灣還剩下什麼呢？特朗普與美國民主黨思維並不同，只要能達到目的、什麼都可犧牲。台灣問題只是特朗普想要見中國大陸領導人的門檻，而非籌碼。如今全世界、包括歐盟執委會主席馮德萊恩、加拿大新總理卡尼，甚至格陵蘭，都對美國採強硬反彈態度，而對美國最強硬的就是中國，中國即便被美國硬碰硬，仍能發展出最新科技。



李易修強調，前新加坡常駐聯合國代表、前聯合國安全理事會主席馬凱碩說得很對：“台灣若搞‘台獨’，必然發生重大災難，把‘台獨’藏起來，才會有好日子。”

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李易修還說，特朗普並不在乎台灣，特朗普認為只有強者才上得了牌桌，比如就瞧得起朝鮮領導人金正恩，不會說朝鮮像台灣一樣是小筆尖，而說金正恩是火箭人，更同台2次，因金正恩號稱有核武的按鈕。特朗普是反建制派，個人意志就是集體意志，MAGA（特朗普競選口號：讓美國再次偉大）現在代表整個共和黨，但賴清德對美國根本不了解，只會剛愎自用。



李易修進一步說，特朗普想要與中國大陸領導人來一場習特會，台灣就是這個門檻，如今特朗普比較有求於中國領導人，中國領導人反而不會急著見到特朗普，因特朗普知道美國現在經濟貿易倒退，中國則完全不急，即便習特會一延再延，特朗普還提出希望改到6月生日會，與中國領導人一起慶生。特朗普先急著與俄羅斯總統普京“雙普會”解決俄烏戰爭，再來就是關稅戰，特朗普急著與中國領導人見面。



如何看賴清德對特朗普2．0、台積電赴美的態度立場？李易修說，賴清德可能自覺某種程度上性格也很像特朗普，自大又自戀狂，但兩者素質差得遠，賴清德是妥妥的極右派，而賴清德與特朗普的連線根本是斷線了，因賴清德仰仗的黑熊學院，背後是美國民主黨、採價值滲透，可是特朗普根本不吃民主黨、價值滲透這套，還會直接把美媒美國之音收攤、砍掉。



他說，賴清德仍迷信黑熊學院，因黑熊背後是美國人資助，賴認為擁抱黑熊、就能打通美國上層，以為美國國務卿盧比奧最挺台灣。但盧比奧過去是建制派，與特朗普不同，加入特朗普陣營後只能遂行特朗普的意志，特朗普內閣閣員都是MAGA派。他重申，特朗普是“贏學家”，只有贏跟零，賴清德自以為可操作台海緊張情勢、主導一切，但這樣其實是非常不智的行為。