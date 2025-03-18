台積電壓力下赴美？卓榮泰：我們有信心

藍委廖先翔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）針對台積電宣布加碼投資美國1千億美元，中國國民黨籍“立委”廖先翔今日質詢時表示，台積電董事長魏哲家今年一月才明確說，台積電變成美積電“門都沒有”，但才兩個月時間，卻親自赴美簽訂投資合約，其中的變化讓他懷疑有受美國壓力。“行政院長”卓榮泰表示，這幾個月世界變化蠻快的，我們有信心，任何一個人都不可能用自己的想法，超越整個台積電的評估。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，廖先翔質詢關注台積電赴美投資影響。由於舉出相關產業的專業名詞及點出不同思考層面，卓和郭答詢時，先後稱讚廖非常專業、內行。



廖先翔提及，台積電董事長魏哲家今年一月才明確說，台積電變成美積電，門都沒有，但才兩個月時間，卻親自赴美簽訂投資合約，其中的變化讓他懷疑，是否受到美國的壓力或者用其他上游關鍵元件如日本的矽晶圓或光譜儀等，有不公平對待所致？



卓榮泰強調，從委員的詢問知道他對產業有相當的了解，但這幾個月世界變化是蠻快的，只是我們也有信心，台積電是一個世界性的大公司，全球布局規劃下，不僅要了解經濟發展趨勢，甚至整個國際政治形勢、軍事發展等等都要了解，任何一個人都不可能用自己的想法，超越整個台積電的評估。



郭智輝則說，委員對半導體這麼熟悉相當不簡單，但台積電是很優秀的公司，對海外的投資一定有他們的考慮，不會這麼倉促決定這麼高的投資金額，也非一個人去做決定的，國際企業只有兩個目的會到海外去投資，一是思考當地有沒有這個市場，第二則是考慮當地資源。



廖先翔追問，台積電赴美投資是否會影響輝達在台灣設立研發中心的計劃？



郭智輝強調，委員這部分是內行的，但他可以說這兩者沒有正相關，輝達會繼續在台灣的投資計劃，既有的投資計劃不會改變。