陳其邁訪英偉達總部　將推智慧醫療合作

民進黨籍高雄市長陳其邁參訪輝達（NVIDIA）全球總部。（圖：高雄市經發局提供） 中評社高雄3月18日電／輝達（NVIDIA）主辦的全球性人工智慧技術大會GTC（GPU Technology Conference）17日至21日在美國加州聖荷西舉行。民進黨籍高雄市長陳其邁受邀訪美，今天率市府團隊前往輝達全球總部，與輝達高層聚焦討論智慧高雄燈塔計劃。陳其邁期盼高雄成為全球AI領先城市，並提到計劃於今年啟動智慧醫療領域合作。



高雄市經發局今天發布新聞稿指出，陳其邁率團訪問輝達全球總部，聚焦智慧高雄燈塔計劃（Lighthouse Project），並與輝達機器人技術與邊緣人工智慧事業部門副總裁及全球AI計劃副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計劃的進展與合作機會，期望藉此合作助力高雄邁向全球AI領先城市地位。



陳其邁表示，本次攜手輝達，在其GPU算力與AI技術支持下，為高雄快速打造高效能運算平台，助力加速AI模型訓練與創新應用。目前已在交通、水情、港務及大型活動人流導引等治理實務上取得初步成效，並計劃於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請高雄四大醫學中心參與，成立聯邦式學習平臺，擴大智慧醫療的應用範疇。



高雄市政府目前與輝達、中華電信及Linker Vision合作推動“智慧大高雄主權AI計劃”。現有大型語言模型與多模態模型的訓練資料且以英文為主，為了有效讓AI解決方案減少偏差，目標以台灣本地的語言、文化的資料進行訓練，並確保自主性。



會後市府團隊參訪輝達總部，高雄市經發局指出，NVIDIA總部建築是以三角形為基礎，象徵 GPU（圖形處理單元）的運算架構，並採用自然採光與節能技術，內部規畫開放式與綠化空間，無隔間辦公空間設計，鼓勵跨部門協作與交流。