謝龍介質詢送衛生紙　卓榮泰說會轉送“監院”

藍委謝龍介質詢時送了一袋衛生紙給卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）“監察院”、“行政院”南部聯合服務中心近日都宣布因預算被“立法院”刪除，停止供應廁所衛生紙，使用者需自備。中國國民黨籍“立委”謝龍介今日質詢時擺出五箱衛生紙，並當場送了一袋給“行政院長”卓榮泰，卓表示會把衛生紙轉送給“監察院”。



來自台南的謝龍介指出，台南災區災民告訴他說，“龍介，夭壽啊”，“行政院”說預算被刪，沒有衛生紙可用了，災民請他先把這車衛生紙帶來給“行政院”先用，因為“行政院”比災民還慘，記者去“行政院”採訪，上廁所都要自己帶衛生紙。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



謝龍介質詢時在質詢台前擺了五箱衛生紙，質詢開始時，他先送了一袋衛生紙給卓榮泰，感謝卓對0121台南災區的照顧，卓說都是應該做的。



謝龍介接著說，卓榮泰演講很厲害，如果卓榮泰早點出來，自己就沒飯吃了。卓榮泰則說，他覺得自己不是演講，是講實在話。謝龍介反嗆，那就是演講，自己會說老實話給卓聽。



謝龍介表示，然後災民還要請卓榮泰，也把衛生紙轉送給“監察院”，因為“監察院”也無衛生紙可用。



卓榮泰說，他正好要告訴謝龍介，衛生紙也會送到“監察院”去。