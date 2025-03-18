日在九州佈長程飛彈？張延廷：不會介入台海

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／日本《共同社》16日獨家報導，隨著台灣可能遭大陸武力攻擊的擔憂升高，日本政府計畫在九州部署長程飛彈“12式陸基反艦飛彈改良型”，預計2025年度末（2026年3月底)開始部署。對此，台灣前空軍副司令、退役中將張延廷17日在政論節目表示，日本在西南諸島部署03式的防空飛彈和12式的反艦飛彈，都長程的，日本就是要先把它西南諸島控制好、武裝化，但不會介入台海。



根據《中時新聞網》報導，張延廷17日在政論節目《全球大爆卦》中表示，“我認為日本會保持警戒，但他們不會介入，台灣有事就台灣的事，台灣剛好是作為日本跟中國大陸最好的緩衝”。



張延廷認為，日本會來台灣大概就是撤僑，到花蓮報到，從花蓮港到石垣島都比較近，就直接撤僑。張也指出，日本在西南諸島還是要部署03式的防空飛彈和12式的反艦飛彈，都長程的，日本就是要先把它西南諸島控制好、武裝化，但不會介入台海。



張延廷表示，台灣應該要向日本每年收100億的保護費，因為日本的郵輪、貨輪都經過台灣海峽或是花東外海，通過巴士海峽進入南海，這是他們的營運線。



張延廷說，“台灣一旦在中國大陸的勢力範圍控制之下，那日本要怎麼辦？他認為日本把台灣做墊背，他們真的是想要幫助台灣嗎？”