謝龍介嗆卓榮泰刪預算哀爸叫母　去問賴清德

藍委謝龍介質詢。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”謝龍介今日質詢時狂轟“行政院長”卓榮泰，“立院”審查通過的總預算將近3兆元是史上最高，但卓榮泰卻“哀爸叫母”說事情都不能做，卓應該去問問當過“閣揆”的賴清德、蘇貞昌、陳建仁，為什麼以前拿比較少的錢可以做事，現在卻不行？



卓榮泰答覆，此次總預算雖然將近3兆元，但其中2806億元是新增項目，是去年沒有的。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較上個年度增加2806億元，是史上新高，後來在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



謝龍介表示，2016年、2017年總預算是1.8兆元，後來2018年賴清德來當“行政院長”，總預算是1.9兆元，賴清德之後的蘇貞昌“內閣”時期總預算規模是2兆元左右。卓榮泰現在當院長，今年度總預算差不多3兆元，金額史上新高，結果卓一直“哀爸叫母”，說這個沒辦法做，那個沒辦法做。



謝龍介問卓榮泰，有沒有打給蘇貞昌請益？有沒有請教賴清德，當初1.9兆總預算是怎麼做事的，怎麼做得還不錯，被謝龍介一直稱讚。其實卓榮泰不是不能做，只是卓政治化了，很可惜。很多人對他說，就對卓榮泰嗆下去，但自己覺得這沒意義，這解決不了問題。



謝龍介表示，美國總統特朗普2025年上任，剛好是我們審查總預算的時刻，看看美國自己怎麼做的，特朗普請美國政府效率部長馬斯克查政府內部浪費的預算，省下了2兆美元。卓榮泰手上能做的很多，應該坐下來好好和在野黨談一談。謝龍介說，“去問問賴清德、蘇貞昌、陳建仁，為什麼以前做得到，現在卓榮泰做不到？”



卓榮泰回覆，今年預算將近3兆元，其中2806億元是新增項目，是去年沒有的。



謝龍介則說，如果有窒礙難行需要追加減預算，就把報告送到“立法院”，這可以談的，結果卓榮泰不來說，又拿水互噴，這不會贏的。