台軍四年期總檢討出爐　深化台美軍事交流

漢光39反無人機系統。（台軍聞社提供） 中評社台北3月18日電／台“國防部長”顧立雄明日將赴“立法院”“外交及國防委員會”，報告最新版《四年期“國防”總檢討》，報告內容指出，台海作戰型態出現6大轉變，包括攻台戰略預警時間縮減；戰場透明度提高；遠距武器及無人系統快速發展；敵攻勢電子戰結合硬殺攻擊威脅甚鉅；地面作戰與防空作戰型態改變；以及敵方將採多領域攻擊等，須仰賴全社會支持、迅速有效動員全民總力支持作戰。



今年度的“四年期“國防”總檢討”也將台美軍事交流合作的方向，置於第6章“鏈結區域強化集體嚇阻”的第1節“深化台美軍事交流”，成為獨立章節，內容顯著增加。



此外，報告中也提出，“國防”戰略為“防衛固守、重層嚇阻”軍事戰略，善用台灣地理防禦優勢及各式武器裝備，發展“多域拒止、韌性防衛”軍事作戰整備方向。將優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP 3%以上的目標。



依《“國防”法》第31條規定，在每任“總統”就職後10個月內，台軍方應向“立法院”提出《4年期“國防”總檢討》。對此，台軍方遵循賴清德的防務理念與政策指導，擘劃重要防務施政方向及具體政策。自去年起，即由各聯參組成專案小組展開編纂作業，並邀請相關單位、諮詢委員廣納建言。



台“國防部”強調，美國為台灣重要戰略夥伴，與台灣軍事交流合作密切，協助台灣提升自我防衛能力。軍方將在既有合作基礎上，持續維繫台美溝通管道，推進多領域、多層次的防衛安全戰略合作，共同維護台海和平穩定。



至於合作交流方向，“國防部”說明，未來規劃在高層戰略及“國安”政策對話互訪、觀摩操演、情資分享、作戰議題研討、聯合兵推、軍備科研及“國防”產業合作等方面，逐步拓展及深化合作。

