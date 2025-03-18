藍委批下鄉宣講罷免行政不中立　卓榮泰不甩

卓榮泰（左）與“交通部長”陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨15日起開啟下鄉宣講，為大罷免添柴火，“行政院長”卓榮泰領軍開講。中國國民黨籍“立委”張智倫18日拿出在宣講現場，拍到民眾拿著“全民罷免救彰化”旗幟的照片，質問卓榮泰，公務人員假日不遵守行政中立適當嗎？卓榮泰則不在意，回嘴道，委員也可以拿一支反罷免的旗幟，也許會被拍成照片。



張智倫指出，現在賴清德成為漲價“總統”、行政“內閣”成為三高“內閣”，包括2024年稅收新高達新台幣3700多億元，稅收超徵新高達5283億元。今年度總預算三讀後有2.9兆元，也是新高。但今年卻萬物皆漲，人民被剝好幾層皮，三年來電價漲40%、台鐵票價今年2月漲26.8%、“國道”客運漲6%，政府如何面對人民的怨言？



面對三高政府的指控，卓榮泰不在意地說，不只這三高，GDP也很高、生產總額26兆也很高，這些都很高，我們一直在進步。



“行政院長”卓榮泰18日率行政官員赴“立法院”說明施政報告並備詢。



張智倫質詢時拿出民進黨下鄉宣講現場，被拍到民眾拿著“全民罷免救彰化”旗幟的照片問及，卓榮泰週末參加跟罷免相關的宣講活動，企圖罷免在野黨“立委”，這張照片不適當？卓榮泰說，這張照片加油很適當啊。張智倫反問，全民罷免救彰化很適當？卓榮泰則回應，來聽的民眾拿什麼標誌、表達什麼意見我們都尊重。



張智倫說，但現在民眾拿這張照片來檢舉，說公務人員不遵守行政中立，這樣適當嗎？第一場活動你不知道就算了，下一場活動你還去，民主社會不應該是行政首長參加罷免在野黨“立委”的宣講，請卓榮泰三思。卓榮泰不在意地說，我們是做政策宣導，他都是講總預算的事情，歡迎“立委”來新北那場聽，也可以拿一支反罷免的旗幟，也許也會被拍成照片。張智倫則說，我們不要造成社會的衝突與對立。