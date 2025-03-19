朱磊：藍軍另闢公投戰場　遠水救不了近火

推動罷免綠委黃捷及許智傑的“高雄雙罷劫”總幹事朱磊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨將推動“反戒嚴”與“反廢死”兩大公投。推動罷免高雄綠委黃捷及許智傑的“高雄雙罷劫”總幹事朱磊接受中評社訪問表示，罷團並不看好藍營提出的公投策略，兩軍對陣，只能全面、全力應戰，催出支持者投票表態。他也建議，藍營應該要積極協助罷免綠委第二階段連署，設法縮短時間，追上罷免藍委的進度，別讓民進黨有提前投票增加勝算機會。



朱磊1971年在安徽出生，2002年移居香港，目前在鳳山定居。本職從事移民代辦工作。朱磊去年發起罷免綠委許智傑連署。



針對目前國民黨將推動“反戒嚴”與“反廢死”兩大公投，朱磊表示，目前大罷免是兩軍對陣，當務之急是解決民進黨35路大軍兵臨城下準備5月發起總攻的滅頂之災，遠水都救不了近火，更何況廢死公投是假議題，連水都算不上。而且投票時間完全由“中選會”說了算，這根本不是解圍，而是臨死前的自我麻醉。



朱磊說，並不看好藍營提出的公投策略，他這兩天有看到新聞評論提到“是紮稻草人，對著空氣揮拳”，他嘆可謂一針見血。



朱磊表示，民進黨想靠全台大罷免搶回“國會”主導權已是赤裸裸的陽謀，國民黨現在是在野黨，應該勇敢面對、正面迎戰。不過國民黨黨整體戰略不明，決策也不果斷，總是被動挨打又胡亂開藥，導致出現病急亂投醫的局面。對此，他認為藍營只能、也必須全面、全力應戰，催出支持者投票表態，才有機會守住“立法院”陣地。



藍、白近日啟動下鄉宣講，朱磊認為，這出發點是對的，藍、白現在是唇亡齒寒，不團結，就等著被團滅，必須要緊密合作。不過在宣講具體內容上是否緊貼當前情勢，戳破綠營各種謊言，引發民眾共鳴，從而激發支持者的投票意願和動能，需要進一步觀察，希望能夠成功帶動討厭民進黨氛圍。



朱磊建議國民黨，除了要積極應戰綠營大軍5月攻勢，另一方面也應全力動員協助藍民團罷綠委的連署。若能夠縮短第二階段連署時間，儘量拉近雙方罷免案進度，不給民進黨提前投票機會，同時也增加罷免綠委勝算。



罷免黃捷及許智傑17日北上“中選會”補件，目前就等“中選會”公告第一階段連署結果。朱磊表示，經歷了第一階段收件及補件的苦戰之後，團隊士氣反而更高。若進入第二階段連署，將深入鳳山、前金、新興、苓雅等區各里、各街道，猶如打選戰一般，亟需龐大的的人力資源，民團第一階段都是自掏腰包、早已捉襟見肘，期盼其他在野力量加強合作外，也尋求透過群眾募資來解決經費問題。