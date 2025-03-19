吳成典：賴清德升高兩岸仇恨　加溫大罷免

新黨主席吳成典接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月19日電（記者 張穎齊）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。新黨主席吳成典接受中評社專訪表示，賴清德刻意升高台灣民眾對大陸的仇恨值；為大罷免添柴火，為一己之私，犧牲台灣人安危，很多人說今日烏克蘭、明日台灣，是愈來愈有此跡象。



吳成典指出，賴清德突然祭出抗中17條，軍心渙散是其中理由，但恢復軍事審判就能將軍心拉回來嗎？賴清德此舉不但沒用，甚至會搞到更糟糕，只是想創造兩岸緊張氣氛、提高仇恨值、加深統獨對立，以利大罷免造勢、添柴火，為一黨之私，不惜犧牲全台2300萬人安危，非常不道德。



吳成典，出生於金門，美國凱斯西儲大學化學博士，歷任2屆“立委”、“國大代表”、金門縣副縣長、縣政顧問、新黨副秘書長、聯茂電子公司總經理、工研院材料所主任等。



吳成典說，賴清德想將台灣的主流民意全變成“台獨”、使兩岸關係宛若仇讎，把台灣給破壞掉，無論兩岸旅遊恢復有望、無望，賴清德無視台灣主流民意是希望兩岸和平、互相了解交流，兩岸此時應冷靜才對，但賴也犧牲有100、200萬名在大陸的台商、學子，讓這些人情何以堪？



吳成典向中評社說，兩岸都是中國人，應追求互補，才能揚眉吐氣，但賴清德卻一直在加深仇恨，好像一定要搞到兩岸兵戎相見，別有用心與目的。陸方一直都很包容台灣，他也要呼籲，新黨及一些台灣人民都是強調和平統一、走正道、創造兩岸人民幸福。



吳成典強調，賴清德不惜犧牲台灣人，才被認為“今日烏克蘭、明日台灣”，台灣當然不希望變成烏克蘭第二、步上後塵，可是種種跡象卻愈來愈像。美國總統特朗普對烏克蘭與台灣都是考量大策略，有利益就圖，因此台灣也有可能被美國出賣，在特朗普眼中，只有美國利益至上。

