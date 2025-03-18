綠營新竹雙罷鬧內鬨？柯建銘批勿再招搖撞騙

大新竹4大罷免團體21日晚間將舉辦公民開講活動，卻意味引爆綠營內鬨。（照片：風城安心上路臉書） 中評社新竹3月18日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前包括新竹市選出的中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐和已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署都已通過，但今日卻傳出綠營新竹雙罷鬧內鬨，原定21日晚上要在新竹火車站舉辦的大新竹4大罷免團體大會師活動，卻遭民進黨“立法院”黨團總召柯建銘批勿再招搖撞騙。



綠營發起的全台大罷免行動，目前已有包括34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過。而在大新竹部分，包括新竹縣選出的藍委林思銘、徐欣瑩與新竹市選出的藍委鄭正鈐和新竹市長高虹安的罷免案第一階段都已連署通過。



由“風城安心上路”、“罷免鄭正鈐新竹公民運動”、“撕除惡銘”、“除舊汰欣罷免徐欣瑩”等大新竹4大罷免團體發起的“新竹人，你罷了嗎？”罷免大會師活動，將於21日晚將在新竹火車站前舉行。但因日卻傳出綠營鬧內鬨，主因是新竹雙罷領銜人柯建銘助理戴振博與陽明交大法律學者林志潔未被事先告知會舉辦該活動，引發兩人不滿。



戴振博和林志潔16日晚間在臉書對21日將舉行的新竹公民開講活動提出質疑，負責串聯大新竹4大罷免團體舉辦該活動的民進黨籍新竹市議員劉康彥助理林士凱則出面解釋說，舉辦該活動主要是為了衝高第二階段罷免連署書，公民團體現場所收到的連署書，也會統一交由造冊中心處理。因該次活動採用的集資方式，可能造成外界誤解，因此所有費用均由他個人支應，不會對外募款，希望讓公民團體表達來自基層的聲音。



但林士凱的回應，柯建銘顯然不願買單，便親上火線在林志潔臉書留言強調，新竹市由曹興誠發起的反共護台志工聯盟所認可的是提案領銜人戴振博、發言人林志潔，新竹縣為歐陽霆議員和其合作團體，此外絕無分店。柯主張，321收的連署書，新竹市反共護台聯盟會一概拒收，請自行典藏。不要再招搖撞騙，假罷免真募款，東窗事發之後才宣布不募款，司馬昭之心，路人皆知，假的真不了，這樣夠明確了吧！嚴正警告，請好自為之！尤其時代力量，你們真的敢罷免嗎？



眼見綠營內鬨越演越烈，劉康彥今日出面止血表示，他身為“新竹人，你罷了嗎？”活動召集人林士凱的主管，因處事不夠謹慎，又未善盡溝通，以致321四個公民團體聯合辦理的活動衍生爭議，為表示負責，已口頭向市黨部主委施乃如議員請辭黨部執行長與執委職務。



劉康彥指出，此次321活動因規畫不慎造成誤解與紛擾，讓許多支持者擔憂，他深感抱歉，並由衷感謝各界的叮嚀與提醒，四個公民團體已在第一時間公開澄清，本次行動不會經手任何金流，避免任何違法爭議。為求周五活動順利進行，同時不能讓支持者、公民團體失望，昨晚他請林士凱致電林志潔，親邀林與領銜人戴振博擔任演講嘉賓，至於收受新竹市連署書的部分，也懇託雙罷總部支援，不由原本的公民團體收受。