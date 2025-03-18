竹竹苗首長齊聚　打造共同生活圈

新竹、苗栗“園縣市高峰會”今日舉行第9次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月18日電（記者 盧誠輝）新竹、苗栗“園縣市高峰會”18日舉行第9次會議，由台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦交通、環保、健康、教育、藝文推廣、治安等主題，期盼打造更宜居宜業的共同生活圈。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今日第9次會議由新竹科學園區管理局舉辦。



陳宗權表示，從園縣市高峰會發起至今，解決了許多大家共同所面臨的問題，也讓竹竹苗與新竹科學園區的發展可以更加順利，他從去年接任局長至今也參與過幾次高峰會，發現高峰會對區域方展真的很有貢獻，希望大家未來能夠繼續在高峰會提出各項問題並解決問題，讓竹竹苗與新竹科學園區都能共好。



鍾東錦指出，他每次來參加園縣市高峰會都覺得大家就像是老朋友，也像是一家人聚在一起交流般，讓他學習到很多，尤其是楊文科過去本身就是來自科管局，有很多經驗都可以跟大家分享交流，而相信現在大家最重要的目標就是希望“桃竹苗大矽谷”計劃能夠順利推動，讓區域可以更繁榮發展。



楊文科說，園區與縣市是一家人、共存共榮的關係，不管是交通道路建設、鄰里補助、教育設立學校計劃等，都希望竹科管理局認同並同意執行，縣市政府會全力配合，若光是只有縣市政府提建議，是“事倍功半”，希望大家一起為地方著想，為園區從業人員的利益著想，這也是今天會議得到得共識。



邱臣遠表示，儘管國際情勢變化劇烈，科學園區的廠商仍穩居全球供應鏈的關鍵地位，顯示出強勁的競爭力。因此，“中央”與地方必須緊密合作，共同打造優質的投資環境與完善的交通建設。邱也呼籲科管局同步將竹科X園區擴建計劃納入規劃，加速落實“桃竹苗大矽谷”的發展願景。



李金恭指出，回顧園縣市高峰會舉辦以來，至今已舉辦第9次會議，成果相當豐碩，尤其是跨縣市合作共同解決了許多包括教育、工程與污染等議題，也成功促成了幸福園縣市的未婚聯誼活動，這些努力都是希望讓竹竹苗和新竹科學園區能夠更好，希望未來



新竹科學園區管理局表示，這次會議共新增6項提案、59項合作議題，全都聚焦在提升民眾福祉與生活品質，期盼透過跨域合作與交流，有共識的議題可以迅速推展，有困難的議題可以充分交換意見找出可行的替代方案，進而打造更宜居宜業的共同生活圈。