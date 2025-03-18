鍾東錦批“政院”停擺　虧待苗栗學生

鍾東錦痛批“行政院”停擺，讓苗栗學生只能在組合屋上課。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月18日電（記者 盧誠輝）新竹、苗栗“園縣市高峰會”今日舉行第9次會議，無黨籍苗栗縣長鍾東錦在會議中突然砲打“行政院”，痛批因大罷免關係，“行政院”現在完全停擺，所有經費都不核給地方，已嚴重影響苗栗學生就學權益，讓學生因校舍不夠，只能在組合屋上課，根本就是虧待苗栗學生，鍾更直言“政府執政不應該用顏色來考量”。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。



今日第9次會議由新竹科學園區管理局舉辦，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權與科學工業園區同業公會理事長李金恭都到場出席。



鍾東錦在會議中指出，竹南、頭份這幾年發展快速，因在竹科上班的年輕人，在竹市、竹北買不起房子，買在苗栗竹南、頭份，也導致苗栗學生愈來愈多，現在有2所國中已經要用組合屋上課，這種情況全台只有苗栗發生，但苗栗縣政府沒辦法新蓋學校，因為都在等“行政院”，現在又卡在大罷免。



鍾東錦強調，苗栗連一所普通高中都沒有，這是非常憋屈的一件事，，要留5A的學生在苗栗讀書，縣府每年要花新台幣500萬的獎金，學生家長都很高興，但他卻很心痛，因為要用錢才留得住學生。鍾東錦更質疑，屏東、嘉義園區都可以有實驗中學，為何苗栗不能？政府是否用顏色去考量教育？



鍾東錦認為，中央不管是國民黨還是民進黨執政都對不起苗栗，如果現在連科管局都不改變態度，而中央更不會改變態度，那只會讓苗栗守不住優秀學生，他雖然知道這是城鄉差距的問題，並非苗栗學生不乖、不好好讀書，但苗栗如果能有1所好的學校，就能讓苗栗孩子的空間更大，因此他呼籲政府不能再虧待苗栗學生。