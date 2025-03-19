中評關注：新竹綠營內鬨爭罷免正統　矛盾多

新竹雙罷行動在柯建銘號召下，新竹綠營全部集結。（照片：林志潔臉書） 中評社新竹3月19日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前已有34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過，其中也包括新竹縣市選出的3席藍委林思銘、徐欣瑩和鄭正鈐。但就在綠營如火如荼搞全台巡迴政策宣講時，新竹綠營卻為了爭誰才是罷免正統，突然鬧起內鬨，也凸顯綠營內部有許多矛盾存在。



事情起因是21日晚間原本將由新竹縣市4大罷免團體“風城安心上路”、“罷免鄭正鈐新竹公民運動”、“撕除惡銘”和“除舊汰欣罷免徐欣瑩”發起“新竹人，你罷了嗎？”罷免大會師活動，但卻因未事先告知新竹雙罷領銜人柯建銘特助戴振博與陽明交大法律學者林志潔，引發兩人不滿，也因此掀起這波新竹綠營的茶壺內風暴。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘更跳出來痛批公民團體“假罷免真募款，不要再招搖撞騙”，並強調21日活動現場所收的連署書綠營一概拒收。這讓原本到處穿針引線積極籌辦該活動的民進黨籍新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱相當難堪，劉康彥也為此跳出來道歉並請辭黨部執行長與執委職務，希望能藉此止血，但彼此埋下的心結恐怕更難解。



據了解，劉康彥早已在新竹地方多次私下透露不再參選連任2026新竹市議員，有一說是為挑戰2026新竹市長寶座，另有一說是為2028參選“立委”提早佈局，雖然兩種說法都未獲得劉證實，但劉目前確實正積極培養林士凱成為自己選區的新竹市議員接班人，經常可以看到劉帶著林到處跑攤。



而林士凱正是新竹青鳥發起人，過去在綠營尚未推動全台大罷免時，就積極參與罷免高虹安行動，包括去年7月舉辦的“新竹台派大辦桌”活動就是由林一手策畫，因此林這次到處串聯新竹縣市4大罷免團體籌辦罷免大會師活動也不讓人感到意外。

