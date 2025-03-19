罷綠12案已完成補件　國民黨評估都會過

國民黨組發會主委許宇甄認為，罷免綠委補件的部分應該都會通過。（中評社資料照） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）泛藍“立委”已經有35位通過第一階段連署成案，罷綠委的部分目前掛零，針對待補件的狀況，中國國民黨組發會主委許宇甄向中評社表示，目前已有12個罷免綠委案已完成補件，且補件數量都遠超過門檻，除非“中選會”故意卡案，否則都會通過。



為反制大罷免，也進一步整合罷免綠委的各團體資源，國民黨架設“芭樂綠（罷了綠諧音）”網站，也提供二階連署書供民眾下載，國民黨指出，該網站以罷免綠營“立委”團體為主、藍營合作促成，青年團跟文傳會、義勇軍技術幫忙，設置意向書是為方便第二階段聯繫，罷免藍營“立委”團體也早就在第二階段前就蒐集意向書。



至於罷免綠委第一階段待補件的部分，許宇甄表示，國民黨除了會在各“直轄市”、縣市議員的服務處與地方各區級黨部，幫忙罷免團體代收連署書，在進入第二階段連署時，國民黨各地組織系統也會主動幫忙公民團體連署。



許宇甄提到，目前已有12名綠委罷免案完成補件，而高雄市2件、宜蘭縣1件的罷免綠委案，應該也不會有問題，除非“中選會”故意卡案，否則都會通過。



許宇甄說，以民進黨台北市“立委”吳思瑤罷免案為例，最初是送2838件連署，此次補件又送了2839件，數量已超過門檻非常多，如果還沒有通過，就是“中選會”故意卡關，而另一名民進黨台北市“立委”吳沛憶的補件數，同樣是送出約1倍數量，民進黨原住民“立委”陳瑩、伍麗華的補件數，則是需要補件數的3倍，她認為這幾件如果最終沒過關，“中選會”就應該有很大的問題。