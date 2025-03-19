台陸軍步兵旅集體販毒　班長沒收喪屍煙彈回賣

桃園地方法院。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／台陸軍步兵109旅去年爆發集體販毒案。桃園地檢署查出，涉嫌販賣喪屍煙彈的4名士官兵，竟然是有義務役一兵，得知同袍私下販毒後，竟獻計給高姓士官，先將煙彈沒收後並未上報，然後又私下賣回給士兵，衍生出黑吃黑案，部隊紀律蕩然無存。桃園地院18日首度進行準備程序，除洪班長、詹姓役男因故先請回，吳男否認裝病閃兵、何男否認恐嚇，其餘人皆認罪，法官諭知候核辦。



媒體報導，桃園地檢署調查，台陸軍步兵109旅吳姓義務役一等兵去年6月中至9月27日，先後販賣煙彈給同袍3次，該旅詹姓義務役一兵得知此事，建議高姓志願役下士班長去沒收吳男的煙彈，再要吳男以1萬元購回，最後以5000元成交。此外檢方也認為吳男裝病不當兵，還用手機連結網路賭博，供同袍下注。



法官陳郁融就桃檢2月14日起訴移審，當時遭羈押被告吳、洪、宋、高及陳等5人的調查訊問內容是否要補充或更正之處，5人均表示不需補充也無更正之處；詹男的辯護人劉政杰表示，3天前才剛受委任，卷證太多來不及看完，希望能改期；法官注意具有原住民身分的洪班長未委任辯護人，當庭詢問是否要自聘或找法扶律師、公設辯護人，洪詢問旁聽席雙親意見仍請法官幫忙，法官於是請詹及辯護人、洪先行請回。



法官隨即針對起訴犯罪事實先詢問吳，就營區賭博的部分，個人賭贏的4萬元都要沒收、介紹2役男賭博從中抽多少佣金也得沒收，吳否認表示不記得；公設辯護人代回，犯罪事實中，除裝病騙過評估閃兵否認，另有起販賣菸彈時間點在立法前，而非8月實施之後，其餘事實皆認罪。



辯護人陳偉倫代宋回答，宋坦承犯行，主張桃檢因他查獲賴姓藥頭，適用減刑條例並請求給予緩刑宣告，另販毒所得為2500元並非起訴所指4700元。



查扣菸彈反索賄的高班長的辯護人俞百羽表示，高自始均認罪，態度良好希望減刑，犯罪所得5千元就被求刑13年，顯有情輕法重情形，依最高判例請求酌減其刑。此外，被告僅23歲，年輕識淺，一時受朋友蠱惑，思慮未深，誤觸法網，現已悔悟想改過，若因而獲判重刑入獄，在監所被牢友再教育，可能會毀一個年輕人的未來，懇請均院考量給緩刑機會。



至於幫陳姓役男打電話恐嚇上官的何男否認犯行說，他開擴音通話，旁邊有人錄音錄影，可證明並未說出“你出營區小心一點，我知道你家住哪裡，你老婆小孩也要注意安全，我要找人去堵你”等恐嚇言詞，並要求傳喚在場3男女作證、聲請勘驗遭查扣的手機，證明清白，也證明江副排長的指控非事實。

法官之後將針對被告吳的部分否認、何的全部否認一一釐清，並根據公訴檢察官與被告要求傳喚的證人及人數，排定先後詰問順序，當庭諭知高班長繳回向吳男索賄的5千元犯罪所得及候核辦，再各自通知開庭時間。