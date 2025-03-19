縮短大陸攻台預警時間　顧立雄指有三類訊息

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）台“國防部”公佈最新“四年期國防”總檢討”中，對於中國大陸攻台預警時間縮短。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，預警時間因為不斷從中國大陸的一些演習活動，還有聯合情監偵，與盟友訊息交換，發現相關演訓威脅。再由演轉戰的時間，我們判斷上，不見得如過去我們想像要很長的時間，我們對關鍵預警徵候要加以掌握，當然我們要料敵從寬，覺得關鍵預警徵候到了，就能採取應對行動。



顧立雄說，我們這次提及對灰色地帶襲擾，從二級加強戒備到一級加強戒備，要儘快做好立即備戰的準備，是我們現在因應敵情威脅，需要設法要做到的。如果沒有這樣的警覺，萬一、萬一真的有狀況發生，你的備戰沒辦法到位。寧願把陸方由訓轉戰、由演轉戰的可能時間縮短，來驗證我們立即回應的狀況能力提升。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”顧立雄報告業務概況暨“四年期“國防”總檢討”，並備質詢。



台“國防部”公佈最新“四年期“國防總檢討”（QDR）指出，隨著中國大陸軍事能力增長、作戰方式改變及無人系統、人工智慧等新科技運用，台海作戰型態持續轉變，包括預警時間縮短、戰場透明度增加、作戰節奏加快及攻擊手段多元等。軍方將更重視立即戰備、快速動員、縱深防衛及持久韌性，挫敗敵速戰速決計劃。

