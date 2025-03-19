卓榮泰︰一個月內提出恢復軍審修法

卓榮泰（右）與顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／賴清德上週宣佈恢復軍審，中國國民黨籍“立委”邱鎮軍18日在“立法院”質詢民進黨籍“行政院長”卓榮泰，詢問相關修法何時提出？卓回應“一個月內”，並強調會與社會和“立法院”溝通，啟動相關必要程序。



藍委邱鎮軍質疑，恢復軍事審判難道不是獨裁嗎？卓榮泰重申，只針對現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命五種軍事犯罪行為。



賴清德為防中國大陸滲透，宣布包括恢復軍審制度在內的17項策略。不過外界質疑，“國防部長”顧立雄2013年時高呼要廢軍審制度，如今卻態度大轉彎。



台“國防部長”顧立雄解釋，修法已限縮現役軍人犯罪，和戒嚴沒有關聯。顧強調，2013年的軍事審判制度有“違憲”之處，不符合法院設計。邱鎮軍說，那當時為什麼軍事審判不改要廢？顧笑答，“當時我不是‘國防部長’”。但現在他擔任了，當然有職責讓軍事審判合於“憲法”，而且很多民主國家都有軍事審判的制度。



邱鎮軍詢問卓榮泰，他之前曾說追求兩岸和平是溫柔的投降。卓指出，和平有兩種，一種是“國家”要夠強，一種是束手投降，我們選擇讓“國家”夠強；但邱鎮軍反酸，在他看來，這是掌權者無視人命的倔強。