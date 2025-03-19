黃揚明：綠瞄準藍最強箭靶　盧秀燕準備好？

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘17日點名中國國民黨籍台中市長盧秀燕“盧市長不要選‘總統’了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨”。對此，媒體人黃揚明18日在政論節目表示，柯建銘是掌握民進黨所有劇本的男人，他可能在提醒，綠營的大攻擊線已經準備好槍砲，接下來絕對打到有感，盧秀燕準備好了嗎？



根據《中時新聞網》報導，黃揚明18日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，台灣民意基金會民調的題目是，同不同意柯建銘所提的大罷免？結果就是57%不同意，因為有柯建銘在題目裡面，因為那是柯建銘提的！所以柯建銘就是負面標籤。吳子嘉曾做三黨總召的滿意度，柯建銘也是最低，衹有20%滿意，傅崐萁比他高。



黃揚明說，柯總召繼續瘋癲，都沒有關係，當然這言論是有問題的，可是最近聽柯總召講話，都要換一個角度思考。他是不是已經在預告，柯文哲之後，下一個就是盧秀燕？妳要選“總統”試看看？會讓妳回家當媽媽！



“請注意，大登場之後，我都認為柯建銘是掌握了民進黨所有劇本的男人！”黃揚明強調，他知道接下來會發生什麼事，所以他是善意提醒，畢竟他跟盧秀燕當了很多屆“立法院”的同事。會不會他是在提醒妳：妳繼續選“總統”，妳會回去當媽媽？妳會在這個政壇體無完膚！



黃揚明表示，這不是在幫柯建銘講話，這某種程度是，藍軍要思考了，已經劍指盧秀燕了。最近已經開始了，那個書店報警、警察把小孩跟媽媽帶回警局，然後盧秀燕要出來道歉？還有洲際棒球場旁邊蓋了一棟百貨公司，他的牆面會影響打者打擊，盧秀燕要出來說明。都是盧秀燕的事！



黃揚明指出，盧秀燕已經是藍軍最強箭靶，而藍營最大的麻煩是什麼？每個人現在都要面臨大罷免的處境，所以有多少人有空出來保護盧秀燕、捍衛盧秀燕？很難！打蔣萬安那個都是小菜，打不痛，可是接下來打盧秀燕，絕對打到你痛！絕對打到有感，藍軍準備好了嗎？盧市長準備好了嗎？柯建銘講的話很糟糕，但會不會隱含著，那個大攻擊線已經準備好槍砲，隨時往盧秀燕身上去打？因為她就是2028民進黨下一個潛在的敵人！