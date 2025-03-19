侯友宜4月赴日　訪東京及西武巨蛋

蔣根煌與侯友宜（右）2023年一同為龍舟點睛。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／新北市政府擬興建可容納5萬人的新北大巨蛋，日前公布6大潛力地區，預計年底拍板確定選址。中國國民黨籍新北市市長侯友宜4月11日將赴日考察5天，到東京巨蛋與西武巨蛋取經，作為新北大巨蛋規畫興建參考。新北市新聞局長李利貞表示，侯友宜配合議會訪日規畫，將與國民黨籍新北市議會議長蔣根煌及議員考察東京巨蛋、西武巨蛋和長照設施等。



新北大巨蛋6大選址包含板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期。新北市府將聽取專家學者、各地民眾意見，在整體計劃可行及完整配套下，加速凝聚共識，找出最適合的地點，規畫期程為半年內縮小範圍至2個優先場址，年底前確定選址，開始啟動周邊所有計劃。



新北大巨蛋規畫參考日韓場館，包含日本東京巨蛋、西武巨蛋、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、福岡巨蛋、韓國高尺天空巨蛋等，其中作為日本首座巨蛋球場的東京巨蛋，更是各國巨蛋球場的重要參考指標之一。



新北市議會議長蔣根煌規畫4月11日至18日率領15位議員赴日8天，並邀侯友宜一同前往。考察東京巨蛋、西武巨蛋，同行的還有市府副秘書長柯慶忠、體育局長洪玉玲等人。據瞭解，侯友宜視察行程衹有5天，11日當天市府團隊將提早2小時出發，先行前往日本考察長照設施。此次考察行程除東京巨蛋、西武巨蛋，另將參訪豐洲市場及東京新地標麻布台之丘、虎之門之丘等都更案例。



體育局長洪玉玲表示，期盼透過考察瞭解東京巨蛋、西武巨蛋場館規畫、營運狀況、商業發展模式及場館如何多功能使用，將優點納入新北大巨蛋規畫參考。