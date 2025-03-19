藍首場政策說明會搶救葉元之　韓國瑜缺席

韓國瑜在2024立委選舉期間曾幫藍委葉元之站台。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 楊騰凱）朝野決戰大罷免，民進黨15日已啟動下鄉宣講，中國國民黨也將於22日晚間在板橋東區的介壽公園舉行“還錢於民”政策說明會，要搶救該選區的國民黨籍“立委”葉元之。當天會出席活動的黨內高層包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜，以及國民黨新北市六席藍委。



目前共有35位藍委一階連署過關，罷團紛紛啟動二階連署作業，葉元之被鎖定為頭號目標，罷團“板橋大刪元”於3月8日二階連署開跑至今18日，僅10天時間收集到了1萬107份連署書，已完成安全目標4萬份的25.3%進度，領銜人史書華更喊出，有機會達成二階段就簽到達罷免票數的5萬8000份。



葉元之最近因要求一名50多歲的重病男助理離職，並被指控霸凌，該助理在30多天之後病逝，葉被批是“慣老闆”。由於該助理曾是媒體記者，妻也任職媒體，獲得許多媒體人聲援，全案引起軒然大波。台北市勞工局勞檢處18日中午還前往葉元之“立法院”辦公室進行勞檢。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜當天在南部有行程，不會到場。



此次國民黨首場政策說明會，會出席的黨內高層包括朱立倫、侯友宜，以及國民黨新北市六席藍委，分別是葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔。



韓國瑜當天在南部有行程，不會到場。而韓國瑜辦公室向中評社表示，其實這類活動韓國瑜並不排斥參與，只是當天正好行程有衝突，所以韓國瑜不會出席。只要是在下班時間的活動，並沒有議長中立的問題。