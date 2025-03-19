台公營事業查陸籍　中華郵政有員工拒簽

中華郵政公司2.4萬名員工，近日收到要求簽署“未在大陸設籍”的具結書。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／台“交通部”相關單位及公營事業員工近日都收到要求簽署“未在大陸設籍”的具結書。中華郵政公司2.4萬名員工近日也領到通知，引起部分員工不滿，表達拒簽。中華郵政表示，該具結書僅是宣導性質，且尊重當事人意願，不予簽署並不會作為懲處依據。



賴清德13日談話時提到，請“內政部”、陸委會等相關機關就民眾申請中國涉及身分認定的各種證件，包括護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對“國家”有忠誠義務的軍公教人員。



根據《中時新聞網》報導，除中華郵政外，據悉，“交通部”、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等政府單位公務員、公營事業員工等，近日都已收到要求簽署“未在大陸設籍”的具結書。



中華郵政表示，公司係依據“交通部”、“銓敘部”及“行政院”人事行政總處轉陸委會函辦理，配合對現職員工宣導不得赴陸設籍、領用中國大陸護照、申領陸方身分證、定居證及居住證等事宜，並請員工於2周內填送具結書。



據瞭解，因公營事業員工主要適用《勞基法》，為此現在是要求由政府指派的公營事業負責人、經理人跟董監事，需簽“未在大陸設籍”具結文件，但一般員工並未適用。但未來是否要一體適用，財經部會官員低調表示，還是要看人事總處、陸委會後續要求。



勞動人士指出，就業服務法規定，雇主不得要求員工提供非屬就業所需隱私資料。員工是否持有大陸身分證、護照、居住證、定居證等，屬就業服務法所訂的“隱私資料”，雇主不得逾越基於經濟上需求或維護公共利益等特定目必要範圍，並應與目的間具有正當合理關聯，否則可處新台幣6萬至30萬元罰鍰。



律師吳俊達認為，依郵局招考簡章指出受僱者不得擁有雙重國籍，雇主自然可依勞基法12條要求勞工提出合理證明，但勞工沒有配合簽署該切結書義務，雇主則可要求勞工提出無雙重國籍證明或是進行後續調查。