劉鏡清稱台積電供應鏈赴美是攻城掠地

劉鏡清接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普3日共同宣布，台積電再投資美國1千億美元，近日美國亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs）訪台，外界擔憂半導體供應鏈將出走。台“國發會主委”、台積電董事劉鏡清19日表示，這是要去攻城掠地，怎麼會是出走？台灣的材料、設備廠商很有機會在下一波半導體上、供應鏈上更加茁壯。



至於美國“財政部長”貝森特（Scott Bessent）對外表達，世界各國、地區將在4月2日收到徵收的關稅數字，劉鏡清說，我們會在4月份看結果再來回應。現在美國關稅是對墨西哥、加拿大及中國大陸，還有對鋼鐵課徵25%關稅，但對鋼鐵徵25%關稅反而對台灣有利，因我們原來鋼鐵稅率就是25%，其他比較低的就會拉到跟台灣一樣高，我們競爭力反而增加，因此股市對鋼鐵旅的產業支持度也增高。



魏哲家與特朗普3日共同宣布，台積電再投資美國1千億美元，建造3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及研發中心，這也代表台積電近年來總計投資美國2千億美元。而霍布斯（Katie Hobbs）也在近日率團訪台，宴請台積電晶圓廠營運副總等高層，也希望台積電供應鏈廠商能前往美國設廠。特朗普16日受訪再度則提到，台積電赴美投資是重大里程碑，談及投資規模時，更主動加碼至2000億美元。

